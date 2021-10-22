22.10.2021
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности гибели легендарного борца

Следственный комитет Бурятии сообщил подробности гибели легендарного борца

По факту смерти Ильи Гармаева проводится доследственная проверка

Следственный комитет Бурятии сообщил подробности гибели известного борца Ильи Гармаева, о трагической кончине которого стало известно сегодня утром.

Как сообщили в следственном ведомстве, тело 67-летнего борца было обнаружено вечером 21 октября в автомобиле на реке Тугнуй вблизи села Гашей. Также в салоне машины находилось тело 36-летней женщины.

Как выяснилось, Ильи Гармаев, который занимался фермерством, 18 октября на своем автомобиле Toyota Land Cruiser вместе с работницей фермы уехал искать скот, потерявшийся с одной из его животноводческих стоянок. Но назад машина не вернулась. В ходе поисков автомобиль обнаружили родственники. Джип лежал вверх колесами в русле реки, салон был затоплен, а внутри находились тела пропавших людей.

В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали, что берег реки, где нашли автомобиль, высокий и обрывистый. На склоне был найден след протектора шин. Рычаг коробки передач находился в парковочном положении «Р». По одной из версий следствия, водитель подъехал к обрывистому берегу и остановился возле кромки. Спустя некоторое время грунт под передними колесами обсыпался, и машина скатилась вниз, перевернулась на крышу и упала в воду. Лобовое стекло от удара сломалось. Салон затопило водой, хотя глубина реки в данном месте всего около метра. Водитель и пассажир не смогли выбраться и скончались на месте.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для выяснения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, Илья Гармаев - двадцатикратный чемпион Бурятии по вольной и национальной борьбе, десятикратный чемпион республиканского Сурхарбана. О его трагической гибели сегодня утром сообщил бизнесмен Зоригто Саханов.

Фото: Следственный комитет Бурятии
несчастный случай


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