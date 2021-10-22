Следственный комитет Бурятии сообщил подробности гибели легендарного борца

По факту смерти Ильи Гармаева проводится доследственная проверка



Следственный комитет Бурятии сообщил подробности гибели известного борца Ильи Гармаева, о трагической кончине которого стало известно сегодня утром.

Как сообщили в следственном ведомстве, тело 67-летнего борца было обнаружено вечером 21 октября в автомобиле на реке Тугнуй вблизи села Гашей. Также в салоне машины находилось тело 36-летней женщины.



Как выяснилось, Ильи Гармаев, который занимался фермерством, 18 октября на своем автомобиле Toyota Land Cruiser вместе с работницей фермы уехал искать скот, потерявшийся с одной из его животноводческих стоянок. Но назад машина не вернулась. В ходе поисков автомобиль обнаружили родственники. Джип лежал вверх колесами в русле реки, салон был затоплен, а внутри находились тела пропавших людей.



В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали, что берег реки, где нашли автомобиль, высокий и обрывистый. На склоне был найден след протектора шин. Рычаг коробки передач находился в парковочном положении «Р». По одной из версий следствия, водитель подъехал к обрывистому берегу и остановился возле кромки. Спустя некоторое время грунт под передними колесами обсыпался, и машина скатилась вниз, перевернулась на крышу и упала в воду. Лобовое стекло от удара сломалось. Салон затопило водой, хотя глубина реки в данном месте всего около метра. Водитель и пассажир не смогли выбраться и скончались на месте.



«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для выяснения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.



Напомним, Илья Гармаев - двадцатикратный чемпион Бурятии по вольной и национальной борьбе, десятикратный чемпион республиканского Сурхарбана. О его трагической гибели сегодня утром



Фото: Следственный комитет Бурятии Как сообщили в следственном ведомстве, тело 67-летнего борца было обнаружено вечером 21 октября в автомобиле на реке Тугнуй вблизи села Гашей. Также в салоне машины находилось тело 36-летней женщины.Как выяснилось, Ильи Гармаев, который занимался фермерством, 18 октября на своем автомобиле Toyota Land Cruiser вместе с работницей фермы уехал искать скот, потерявшийся с одной из его животноводческих стоянок. Но назад машина не вернулась. В ходе поисков автомобиль обнаружили родственники. Джип лежал вверх колесами в русле реки, салон был затоплен, а внутри находились тела пропавших людей.В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали, что берег реки, где нашли автомобиль, высокий и обрывистый. На склоне был найден след протектора шин. Рычаг коробки передач находился в парковочном положении «Р». По одной из версий следствия, водитель подъехал к обрывистому берегу и остановился возле кромки. Спустя некоторое время грунт под передними колесами обсыпался, и машина скатилась вниз, перевернулась на крышу и упала в воду. Лобовое стекло от удара сломалось. Салон затопило водой, хотя глубина реки в данном месте всего около метра. Водитель и пассажир не смогли выбраться и скончались на месте.«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для выяснения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.Напомним, Илья Гармаев - двадцатикратный чемпион Бурятии по вольной и национальной борьбе, десятикратный чемпион республиканского Сурхарбана. О его трагической гибели сегодня утром сообщил бизнесмен Зоригто Саханов.Фото: Следственный комитет Бурятии

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