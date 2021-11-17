В Бурятии осужденный глава настаивает на своей невиновности

Александр Бурлаков подал кассацию



По информации «Номер один», бывший глава Заиграевского района Александр Бурлаков, которого летом этого года признали виновным в превышении должностных полномочий, продолжает настаивать на своей невиновности. Как сообщают источники, недавно он подал жалобу на вынесенный приговор в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово.

Напомним, в конце июня Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.



«В ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчиненными лицами районной администрации подготовлены фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля. В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций», - сообщали подробности дела в прокуратуре Бурятии.



Верховный суд, куда Бурлаков подал апелляционную жалобу, оставил



Отметим, все время, пока шло расследование и судебное разбирательство, Бурлаков продолжал руководить Заиграевским районом, что вызывало недовольство местных жителей. Чиновник сложил полномочия лишь после вступления приговора в силу.



Фото: «Номер один» Напомним, в конце июня Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.«В ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчиненными лицами районной администрации подготовлены фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля. В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций», - сообщали подробности дела в прокуратуре Бурятии.Верховный суд, куда Бурлаков подал апелляционную жалобу, оставил приговор без изменений . Таким образом, в начале сентября глава Заиграевского района официально получил судимость.Отметим, все время, пока шло расследование и судебное разбирательство, Бурлаков продолжал руководить Заиграевским районом, что вызывало недовольство местных жителей. Чиновник сложил полномочия лишь после вступления приговора в силу.Фото: «Номер один»

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