Жительница Улан-Удэ под видом помощи обворовала 81-летнего дедушку

Добычей злоумышленницы стали 40 тысяч рублей





Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, кража произошла в одном из продуктовых супермаркетов. На улице к 81-летнему пенсионеру подошла женщина и предложила помочь сопроводить его в магазин. Там она положила сумку дедушки в камеру хранения, а ключ оставила у себя. Затем злоумышленница сопроводила пожилого мужчину в торговый зал, а сама вернулась к камерам хранения. Пока мужчина был занят покупкой продуктов, подозреваемая открыла ячейку, вытащила сумку и убежала.

Когда пенсионер закончил покупки, он не обнаружил ни «помощницы», ни своей сумки, в которой было 40 тысяч рублей.Приехавшие на место происшествия росгвардейцы просмотрели камеры видеонаблюдения и установили приметы подозреваемой. К этому времени в магазин за дедушкой пришла невестка, которая опознала в злоумышленнице женщину из соседнего дома. Воровку сразу задержали в собственной квартире. Как выяснилось, сумку злоумышленница выбросила возле стройки, а деньги присвоила себе. Сейчас с гражданкой разбираются полицейские.Фото: Росгвардия Бурятии