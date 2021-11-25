В Бурятии семиклассник, вытащивший товарища из ледяной реки, хочет стать спасателем

Сориентироваться и спасти жизнь ребенку герою помогли знания, полученные от инспекторов МЧС



Счастливая история спасения не оставила никого равнодушным в маленьком селе Гусиное озеро Республики Бурятия. Это первый подобный случай провала под лед и одновременно спасения за долгие годы. Никита вытащил из ледяной воды младшего товарища.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, это



Правильно сориентироваться в экстремальной ситуации Никите помогли советы спасателей, которые в аккурат перед осенними каникулами провели занятия в школе и напомнили правила безопасного поведения на водных объектах.



Вот и вчера инспекторы ГИМС вновь посетили школу и встретились с ребятами.



- За героический поступок Главное управление МЧС России по Республике Бурятия будет ходатайствовать о награждении Никиты ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Николай Зайцев.



Поступком Никиты гордятся не только одноклассники, но и педагоги. Директор МБОУ СОШ № 92 с. Гусиное озеро Аюна Будаева рассказала, что Никита – очень активный, ответственный ученик, участвует во всех мероприятиях класса и школы, в такой ситуации он просто не мог пройти мимо.



- Не каждый взрослый действовал бы так хладнокровно и решительно, как в тот момент Никита. Он настоящий молодец, - рассказал Аюна Будаева. – Я благодарна инспекторам ГИМС, которые провели открытые уроки во всех наших классах. Этот полезный урок безопасности помог спасти жизнь ребенку.



Юный герой о выборе будущей профессии еще не думал, однако, возможно, свяжет свою судьбу со спасением людей.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

Счастливая история спасения не оставила никого равнодушным в маленьком селе Гусиное озеро Республики Бурятия. Это первый подобный случай провала под лед и одновременно спасения за долгие годы. Никита вытащил из ледяной воды младшего товарища.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, это произошло 14 ноября 2021 года на местной реке Цаган-Гол. По дороге к другу Никита увидел катающегося на коньках Дениса - третьеклассника из его школы. В один момент лед под Денисом треснул и мальчишка оказался в ледяной воде. Никита не раздумываясь бросился на помощь, кинул ему пику, но когда тот от волнения отбросил ее в сторону, решил действовать по-другому - подполз к промоине и протянул младшему товарищу руку. Так он вытащил из полыньи промокшего насквозь Дениса.Правильно сориентироваться в экстремальной ситуации Никите помогли советы спасателей, которые в аккурат перед осенними каникулами провели занятия в школе и напомнили правила безопасного поведения на водных объектах.Вот и вчера инспекторы ГИМС вновь посетили школу и встретились с ребятами.- За героический поступок Главное управление МЧС России по Республике Бурятия будет ходатайствовать о награждении Никиты ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Николай Зайцев.Поступком Никиты гордятся не только одноклассники, но и педагоги. Директор МБОУ СОШ № 92 с. Гусиное озеро Аюна Будаева рассказала, что Никита – очень активный, ответственный ученик, участвует во всех мероприятиях класса и школы, в такой ситуации он просто не мог пройти мимо.- Не каждый взрослый действовал бы так хладнокровно и решительно, как в тот момент Никита. Он настоящий молодец, - рассказал Аюна Будаева. – Я благодарна инспекторам ГИМС, которые провели открытые уроки во всех наших классах. Этот полезный урок безопасности помог спасти жизнь ребенку.Юный герой о выборе будущей профессии еще не думал, однако, возможно, свяжет свою судьбу со спасением людей.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

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