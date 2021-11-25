В Бурятии разбился молодой водитель без прав

Парня не раз привлекали за нарушения ПДД



В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Баунтовском районе.

По предварительным данным, сегодня утром на 141-м км автодороги «Багдарин – Романовка» 19-летний водитель автомобиля «Хонда Интегра» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.



В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, 18-летний пассажир автомобиля госпитализирован с травмами.



Как отметили в Госавтоинспекции, погибший парень не имел водительских прав и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за пьяное вождение.



Фото: ГИБДД Бурятии По предварительным данным, сегодня утром на 141-м км автодороги «Багдарин – Романовка» 19-летний водитель автомобиля «Хонда Интегра» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, 18-летний пассажир автомобиля госпитализирован с травмами.Как отметили в Госавтоинспекции, погибший парень не имел водительских прав и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за пьяное вождение.Фото: ГИБДД Бурятии

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