В Улан-Удэ перебегавшая дорогу девушка спровоцировала ДТП и погибла

Первый водитель успел отвернуть в сторону, второй нет





Жуткое ДТП произошло вечером 26 ноября в районе нулевого километра Заиграевской трассы. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», девушка перебегала дорогу в неположенном месте на неосвещённом участке. Водитель автомобиля «ГАЗ-66» успел заметить ее и вырулил на встречную полосу, где врезался в автобус.

Однако ехавший за грузовиком водитель автомобиля Toyota Mark Qualis не успел среагировать на девушку-пешехода и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на местe.Фото: скриншот видео dtp_03