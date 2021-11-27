В Улан-Удэ перебегавшая дорогу девушка спровоцировала ДТП и погибла

Первый водитель успел отвернуть в сторону, второй нет
Жуткое ДТП произошло вечером 26 ноября в районе нулевого километра Заиграевской трассы. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», девушка перебегала дорогу в неположенном месте на неосвещённом участке. Водитель автомобиля «ГАЗ-66» успел заметить ее и вырулил на встречную полосу, где врезался в автобус.
Однако ехавший за грузовиком водитель автомобиля Toyota Mark Qualis не успел среагировать на девушку-пешехода и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на местe.
Фото: скриншот видео dtp_03
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