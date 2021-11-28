В Улан-Удэ чуть не сгорел дом из-за непотушенной сигареты

65-летнего мужчину спас от огня его сосед



Вчера вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в частном 2-х квартирном доме в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. На место оперативно выехали пожарные расчеты.



К моменту прибытия пожарных возгорание уже было ликвидировано, в результате пожара сгорели постельные принадлежности и матрас.



Со слов очевидцев, из помещения, где произошел пожар, соседом был спасён 65-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его с отравлением продуктами горения госпитализировали в медучреждение.



Причиной пожара стала неосторожность при курении.



Сотрудники МЧС России напоминают гражданам соблюдать элементарные правила пожарной безопасности - не курите лёжа в постели, не бросайте спички, окурки на пол. В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефону «101».



Фото МЧС по РБ



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