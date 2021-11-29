Житель Бурятии украл полтонны орехов, чтобы оплатить долги

Кражу парень совершил у фирмы, где он работал





В полицию Бичурского района с заявлением о краже обратился предприниматель. Мужчина рассказал, что фирма, в которой он работает, занимается экспортом зерновых культур. Кроме того, в нескольких районах республики расположены точки по приему кедрового ореха у населения. Днем 20 ноября мужчина обнаружил кражу 500 килограммов кедрового ореха стоимостью около 200 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали работника точки приема.«Следствием установлено, что 18-летний местный житель за неделю до совершения преступления устроился грузчиком в организацию. Днем 17 ноября злоумышленник дождался, когда руководитель уедет, взломал замок контейнера и похитил оттуда 10 мешков кедрового ореха. Затем он вызвал такси и перевез похищенное к себе домой. На следующий день злоумышленник сдал похищенный орех в другую точку приема в районе. Задержанный рассказал, что большая часть вырученных денег ушла на оплату долгов», - сообщили в МВД Бурятии.Молодой человек ранее не судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com