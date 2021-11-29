В Бурятии недовольный лечением психбольной зарезал соседа по палате

Мужчина пошел на преступление ради перевода в другое учреждение





Утром 27 ноября в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол» в одноименном селе Закаменского района зарезали 58-летнего постояльца. По подозрению в убийстве задержан 62-летний сосед покойного по палате. В ходе допроса мужчина во всем сознался и рассказал об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, и убийца, и его жертва страдали психическими заболеваниями и лечились в центре социального обслуживания. Недовольный назначенной медикаментозной терапией, мужчина решил совершить преступление, чтобы оказаться в другом специализированном учреждении.Утром 27 ноября он заметил открытые двери в комнату для дежурного персонала. Мужчина прошел в помещение, где хранились столовые приборы, взял кухонный нож, вернулся в коридор и нанес удар клинком в грудь случайно попавшемуся навстречу постояльцу. Затем обвиняемый вернул нож на место и ушел курить. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Его тело через несколько минут обнаружили работники учреждения.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу и назначении судебно-психиатрической экспертизы для разрешения вопросов о его вменяемости. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Отдельно будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников учреждения, ответственных за соблюдение в интернате мер безопасности», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии