В Бурятии спасатели вызволили бабушку с инсультом из запертой квартиры

Тревогу забила внучка пенсионерки





Сегодня днём спасателям поступило сообщение, что в посёлке Сотниково 81-летняя женщина находится в запертой изнутри квартире и нуждается в помощи. Пенсионерка не отвечала на звонки внучки и не открывала ей дверь.

На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии полицейского они проникли в квартиру через окно первого этажа. Пенсионерка была жива, однако у нее наблюдались признаки случившегося инсульта. Спасатели передали женщину приехавшим работникам скорой помощи, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»