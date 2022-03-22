В Бурятии сегодня простятся с погибшим на Украине Вячеславом Садыковым

В Бурятии стало известно об еще одном погибшем на Украине военном. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», военнослужащий 35-й бригады Вячеслав Садыков погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции еще в феврале. Ему только недавно исполнилось 22 года.Как рассказали в паблике, Вячеслав Садыков родился 1 февраля 2000 года в селе Оймур. Детство и юность прошли в родном селе. Учителя и одноклассники помнят его доброжелательным, скромным, трудолюбивым парнем, всегда готовым придти на помощь в трудных ситуациях.Вячеслав любил спорт. Неоднократно участвовал в командных соревнованиях районного уровня по футболу и хоккею, часто завоевывая призовые места.В 2015 году, после окончания девятого класса Оймурской средней школы, поступил в Бурятский лесопромышленный колледж в Улан-Удэ на специальность «Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов».Вскоре вернулся в 10 класс своей школы. Позднее поступил в Улан-Удэнский техникум строительства и городского хозяйства, который закончил в 2020 году по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».По окончании техникума Вячеслав был призван в ряды российских войск для прохождения срочной службы. Службу проходил в зенитно-ракетных войсках воинской части Тарбагатайского района Бурятии в 35-й бригаде. По окончании срочной службы подписал контракт.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)Прощание и митинг с погибшим военнослужащим пройдут 22 марта около Дома культуры села Оймур. Прощание в 10-00 ч. Митинг в 12-30 ч.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»