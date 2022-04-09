В Иркутске директора фирмы обвиняют в хищении 235 тысяч рублей из бюджета

Иркутский следственный отдел по Октябрьскому району завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Анже». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

«По версии следствия, в период с октября по декабрь 2019 года директор коммерческой организации в рамках исполнения государственного контракта на оказание услуг по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста по программе переподготовки по профессиям предоставил в ОГКУ «Центр занятости населения Эхирит-Булагатского района» заведомо ложные сведения об обучения граждан без фактического его прохождения. Таким образом, обвиняемый путем обмана похитил денежные средства из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография», на общую сумму свыше 235 тыс. рублей», - рассказали в Следкоме по Иркутской области.



Следователи собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемого к совершению преступления. По ходатайству следствия на его имущество наложен арест. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.фото: pixabay.com