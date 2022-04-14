Происшествия 14.04.2022 в 16:18

Жестокого убийцу годовалого ребенка в Бурятии признали вменяемым

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жестокого убийцу годовалого ребенка в Бурятии признали вменяемым
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя села Ильинка, обвиняемого в жестоком убийстве годовалого ребенка.

Напомним, резонансное преступление произошло летом 2021 года. Днем 14 июля жительница села Ильинка привезла годовалого сына к своей матери, проживающей неподалеку, и попросила ее присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его. Несмотря на то, что мать и ее сожитель были пьяны, женщина вновь оставила ребенка с ними и отлучилась.

Через некоторое время мальчик принялся плакать. В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребенка стали ему мешать. На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртного в течение длительного времени, он решил расправиться с малышом, схватил нож и нанес им несколько десятков ударов по ребенку.

Расследование уголовного дела было поставлено на контроль председателем Следственного комитета России.

«В связи с психическими и поведенческими расстройствами, выявленными у обвиняемого, связанными с употреблением алкоголя и синдром зависимости, в рамках уголовного дела в отношении него в Хабаровском крае проводилась стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В соответствии с заключением комиссии экспертов мужчина признан вменяемым, то есть в момент совершения преступления он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщили в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах на 400 тыс рублей
14.04.2022 в 16:32
Жестокого убийцу годовалого ребенка в Бурятии признали вменяемым
14.04.2022 в 16:18
В Чите осуждена «я же мать», нападавшая на полицейских
14.04.2022 в 15:47
Санкции Запада уменьшили размер билетов в автобусах Улан-Удэ
14.04.2022 в 15:44
В Улан-Удэ на днях стартует ремонт дорог
14.04.2022 в 15:41
Игорь Шутенков - ТОСам Улан-Удэ: «Вы объединяете людей, ведете их за собой»
14.04.2022 в 15:37
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла
14.04.2022 в 15:16
В Бурятии ждут апрельский снег
14.04.2022 в 15:10
Коронавирус убил туристическую отрасль Монголии
14.04.2022 в 14:38
В Бурятии горят могилы
14.04.2022 в 14:15
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах на 400 тыс рублей
Он незаконно подписал акты с  заведомо недостоверными сведениями о выполненном в полном объеме ремонте местного ДК  
14.04.2022 в 16:32
В Чите осуждена «я же мать», нападавшая на полицейских
Суд определил ей наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года
14.04.2022 в 15:47
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла
Его эпицентр находился в 14 км юго-восточней от поселка Янчукан
14.04.2022 в 15:16
В Бурятии ликвидировали лесной пожар
Он возник из-за неосторожного обращения с огнём
14.04.2022 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru