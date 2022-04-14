Жестокого убийцу годовалого ребенка в Бурятии признали вменяемым

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя села Ильинка, обвиняемого в жестоком убийстве годовалого ребенка.Напомним, резонансное преступление произошло летом 2021 года. Днем 14 июля жительница села Ильинка привезла годовалого сына к своей матери, проживающей неподалеку, и попросила ее присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его. Несмотря на то, что мать и ее сожитель были пьяны, женщина вновь оставила ребенка с ними и отлучилась.Через некоторое время мальчик принялся плакать. В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребенка стали ему мешать. На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртного в течение длительного времени, он решил расправиться с малышом, схватил нож и нанес им несколько десятков ударов по ребенку.Расследование уголовного дела было поставлено на контроль председателем Следственного комитета России.«В связи с психическими и поведенческими расстройствами, выявленными у обвиняемого, связанными с употреблением алкоголя и синдром зависимости, в рамках уголовного дела в отношении него в Хабаровском крае проводилась стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В соответствии с заключением комиссии экспертов мужчина признан вменяемым, то есть в момент совершения преступления он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщили в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»