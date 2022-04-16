Происшествия 16.04.2022 в 21:12
В Бурятии на Селенге утонул ребенок
Тело мальчика найти пока не удалось
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступила информация о том, что накануне вечером в селе Ильинка пропал 9-летний мальчик. Полицейские и местные жители организовали подворовый обход села, в ходе обследование береговой линии были обнаружены следы, уходящие в воду.
«Для организации поисков на воде к работам были привлечены плавательные средства, из Улан-Удэ на место выехали спасатели БРПСС. С применением эхолота было обследовано около 200 метров протоки вниз по течению от предполагаемого места утопления. Поиск результата не дал», - сообщали в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«Для организации поисков на воде к работам были привлечены плавательные средства, из Улан-Удэ на место выехали спасатели БРПСС. С применением эхолота было обследовано около 200 метров протоки вниз по течению от предполагаемого места утопления. Поиск результата не дал», - сообщали в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
Тегинесчастный случай