Происшествия 16.04.2022 в 21:12

В Бурятии на Селенге утонул ребенок

Тело мальчика найти пока не удалось
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на Селенге утонул ребенок
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступила информация о том, что накануне вечером в селе Ильинка пропал 9-летний мальчик. Полицейские и местные жители организовали подворовый обход села, в ходе обследование береговой линии были обнаружены следы, уходящие в воду.

«Для организации поисков на воде к работам были привлечены плавательные средства, из Улан-Удэ на место выехали спасатели БРПСС. С применением эхолота было обследовано около 200 метров протоки вниз по течению от предполагаемого места утопления. Поиск результата не дал», - сообщали в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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