Происшествия 22.04.2022 в 15:49

Житель Улан-Удэ помог полиции поймать воровку

Женщина похищала телефоны в маршрутках
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ помог полиции поймать воровку
Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ Игорь Манжуев вручил 42-летнему горожанину благодарственное письмо за содействие в раскрытии преступлений и активную жизненную позицию.

Как сообщили в МВД Бурятии, улан-удэнец помог раскрыть карманную кражу, которая произошла в маршрутном такси 17 марта. У 10-летнего школьника неизвестные в автобусе похитили телефон. Горожанин вспомнил, что стоявшие рядом с мальчиком подозрительные лица рассчитались за проезд с помощью мобильного банка и вышли на остановке в Советском районе. О происшедшем он сообщил полицейским. Позже с заявлением о хищении гаджета в полицию обратилась мама ребенка.

«Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они установили подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая женщина. Версия о причастности гражданки к преступлению подтвердилась и в результате технических мероприятий, когда полицейские установили отправителя оплаты за проезд. 37-летнюю злоумышленницу задержали», - рассказали в МВД.

Как выяснилась, подозреваемая оказалась причастна к краже еще одного телефона, который она похитила у 16-летней пассажирки другой маршрутки за полчаса до инцидента с мальчиком.

«Подполковник полиции Игорь Манжуев поблагодарил оказавшего правоохранителям содействие горожанина за проявленные бдительность, неравнодушие и бескорыстие. Он отметил, что поступок улан-удэнца должен послужить примером для многих», - сообщили в полиции.

Фото: МВД Бурятии
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