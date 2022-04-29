Происшествия 29.04.2022 в 16:28
В Улан-Удэ на Дивизионной произошло крупное возгорание сухой травы
Огонь локализовали на площади 1 гектар
Текст: Нина Павлова
Сегодня в 15.10 поступило сообщение о загорании травы на полигоне на станции Дивизионной. Для ликвидации возгорания задействовано 33 человека и 8 единиц техники, сообщили "Номер один" в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Предварительная причина возгорания пока неизвестна.
«По состоянию на 16.20 дана локализация на площади 1 гектар. Информация уточняется. На место выехал дознаватель»- добавили в МЧС.
Предварительная причина возгорания пока неизвестна.
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