Происшествия 29.04.2022 в 16:28

В Улан-Удэ на Дивизионной произошло крупное возгорание сухой травы

Огонь локализовали на площади 1 гектар
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ на Дивизионной произошло крупное возгорание сухой травы
Сегодня в 15.10 поступило сообщение о загорании травы на полигоне на станции Дивизионной. Для ликвидации возгорания задействовано 33 человека и 8 единиц техники, сообщили "Номер один" в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

«По состоянию на 16.20 дана локализация на площади 1 гектар. Информация уточняется. На место выехал дознаватель»

- добавили в МЧС.

Предварительная причина возгорания пока неизвестна.
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