В Улан-Удэ на Дивизионной произошло крупное возгорание сухой травы

«По состоянию на 16.20 дана локализация на площади 1 гектар. Информация уточняется. На место выехал дознаватель» - добавили в МЧС.

Сегодня в 15.10 поступило сообщение о загорании травы на полигоне на станции Дивизионной. Для ликвидации возгорания задействовано 33 человека и 8 единиц техники, сообщили "Номер один" в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Предварительная причина возгорания пока неизвестна.