Пожилой житель Улан-Удэ на праздник зарезал родственника

Днем 9 мая в одном из домов на улице Соболиной в Улан-Удэ произошло убийство 59-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 68-летнего родственника покойного. В ходе допроса пожилой мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 9 мая обвиняемый употреблял алкоголь, после чего пришел в гости в соседний дом к мужу своей племянницы, с которым продолжил распивать спиртное. Спустя некоторое время между пьяными мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе ость схватил со стола нож и нанес им удар в грудь собутыльника. Клинок угодил в сердце, потерпевший скончался на месте. Обвиняемый сразу позвонил в скорую, после чего оставался в доме до приезда врачей и следственно-оперативной группы.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии