В Улан-Удэ беременная девушка попала в ДТП

ДТП произошло около 6 часов вечера 11 мая на ул. Первоцветной в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 28-летний водитель «Тойоты Ипсум» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри Грация».В результате аварии пострадала 20-летняя беременная пассажирка «Камри». Девушку доставили в больницу для осмотра, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии