Происшествия 12.05.2022 в 09:15

В Улан-Удэ беременная девушка попала в ДТП

Столкновение двух иномарок произошло на ул. Первоцветной
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ беременная девушка попала в ДТП
ДТП произошло около 6 часов вечера 11 мая на ул. Первоцветной в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 28-летний водитель «Тойоты Ипсум» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри Грация».

В результате аварии пострадала 20-летняя беременная пассажирка «Камри». Девушку доставили в больницу для осмотра, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

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