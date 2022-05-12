Житель Улан-Удэ оказался в СИЗО за осквернение могилы

3 мая в полицию Улан-Удэ обратилась женщина. Она сообщила, что на надгробном памятнике её родственника, умершего в 1977 году, маркером нанесены оскорбительные надписи.Расследованием дела занялись сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Бурятии. Вскоре подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались горожане 21 и 23 лет.«Молодые люди распивали спиртное на кладбище возле могилы родственницы одного из них. Пройдя некоторое расстояние, они увидели могилу, нанесли оскорбительные и запрещенные надписи на надгробный памятник», - рассказали в полиции.В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения, совершенное группой лиц» (максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы). Один из подозреваемых заключен под стражу, другому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Известно, что парни уже признали свою вину и раскаялись в содеянном.Фото: МВД Бурятии