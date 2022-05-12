В Бурятии пастух устроил крупный пожар ради травы для своих коз

11 мая в Кабанском районе Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар, охвативший площадь в 151 га. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, с огнём сражался 61 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, было задействовано 12 единиц лесопожарной техники.«Низовой пожар прошёлся только по лесной подстилке. Лесные насаждения не пострадали» - сообщила лесничий Кабанского лесничества Ирина Орлова.В ходе оперативно-следственных действий полицейские нашли виновника возгорания. Им оказался местный житель, который пасёт коз. Мужчина поджёг сухую прошлогоднюю растительность, чтобы быстрее появилась зеленая трава.Кроме этого, выяснилось, что это не первый поджог пастуха. Ранее, в апреле, в этой же местности из-за сжигания сухой травы возник лесной пожар на площади менее 1 га.«В отношении мужчины будет составлен протокол за «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара». Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. В РАЛХе также напомнили, что если ущерб лесному фонду от пожара превышает 10 тысяч рублей, то за это предусмотрена уже уголовная ответственность.Фото: pixabay.com