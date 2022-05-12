Происшествия 12.05.2022 в 13:48

Жительница Бурятии расстреляла надоевшую ей подругу

Для расправы женщина использовала ружье, которое хранила под полом 23 года
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии расстреляла надоевшую ей подругу
Баунтовский райсуд вынес приговор в отношении 45-летней жительницы отделенного таежного села, обвиняемой в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и незаконном хранении оружия.

Как рассказали в пресс-службе суда, поздним февральским вечером 2022 года 33-летняя сельчанка пришла в гости к своей приятельнице, встречу женщины решили отметить застольем. Под воздействием алкоголя дружеские посиделки переросли в ссору, женщины стали вспоминать старые обиды, ругаться и материть друг друга.

Возмущенная поведением гостьи хозяйка достала из схрона ружье, зарядила его и выстрелила в ногу потерпевшей. Затем, опомнившись, женщина позвала медсестру, пострадавшей оказали первую помощь и госпитализировали в райбольницу с огнестрельным ранением левой голени. Приехавшие на место происшествия полицейские забрали у женщины ружье и возбудили уголовное дело.

Как выяснилось, охотничья винтовка ТОЗ-16-01 принадлежала деду женщины, который научил внучку стрелять. После смерти деда сельчанка оставила ружье на память и хранила его более 23 лет на веранде под половицей.

На суде женщина полностью признала вину.

«Умысла убивать потерпевшую, либо угрожать ей убийством, причинить тяжкий вред у меня не было. Просто я решила таким образом нанести ей телесное повреждение, чтобы она не вела себя таким образом. В содеянном чистосердечно раскаиваюсь. В настоящее время с потерпевшей я  помирилась, она меня простила, я покупала ей медикаменты», - рассказала сельчанка.

При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, активное способствование расследованию преступления, а также принесение извинений и покупку лекарств потерпевшей. Отягчающих наказание обстоятельств обнаружено не было.

В итоге суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»

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