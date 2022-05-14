В Бурятии разгромили самую странную криминальную организацию

Бурятские силовики ликвидировали активно работавшую наркобанду. Состав фигурантов дела, оказавшихся на скамье подсудимых, необычный: беременные и больные женщины, несовершеннолетняя девушка и спортсмен.Преступники пытались шифроваться, надеясь на Telegram, позиционирующий себя как безопасную площадку для обмена сообщениями. Но фигурантов, травивших наркотиками жителей республики, схватили именно благодаря этому мессенджеру.Банда, впоследствии оказавшаяся всем скопом на одной скамье подсудимых, собралась, что называется, с миру по ниточке. На момент разгрома в нее входил профессиональный спортсмен, а также две беременных (в том числе мать семейства), больная женщина и несовершеннолетняя девушка. Последняя даже поощрялась грамотами. Разумеется, получала их не от наркобоссов (там такие не вручают), а по месту учебы.Компания подобралась разношерстная, с довольно диковинной для наркобизнеса комбинацией персонажей. При иных обстоятельствах эти люди никогда в жизни не собрались бы вместе. А здесь всех объединил запах денег. Как, наверное, показалось этим гражданам, самых легких в их жизни.Единственный мужчина - спортсмен Соколов - занимался боями без правил.Однажды в одной соцсети к нему обратился незнакомый человек. Тогда у Соколова был перерыв между двумя выступлениями. Мужчина готовился к соревнованиям.Бойцу без правил сделали заманчивое предложение о трудоустройстве курьером с очень солидной зарплатой. Спортсмен ответил, что работа ему нужна. Последующее общение происходило уже в Telegram. Узнав, что «работа» заключается в раскладке наркотиков по тайникам, то есть в преступной деятельности, мужчина все равно согласился. У него на иждивении была беременная супруга, требовались деньги, а устроиться на работу с хорошим заработком не получалось. Сфера ММА, видимо, оказалась для него не очень хлебной. И несудимый, отмеченный грамотами, имевший положительные характеристики спортсмен пошел по кривой дорожке, так сказать, без правил.Вступая в наркобизнес, боец ММА жил в другом регионе. Но потом переехал в Бурятию, где прошла основная часть его недолгой, но бурной криминальной «работы». Для доказательства, что переезжает, барыга даже переслал своим нарконачальникам-поставщикам фото билета на поезд. Уж больно те оказались недоверчивыми.У каждого члена «банды пятерых» был свой путь в криминальную организацию. Но начиналось все с того, что им делали предложение, от которого они могли отказаться, но не сделали этого. Удивляет, как эти люди быстро соглашались совершить преступление.Улан-удэнка Трифонова, входившая в состав этой организованной преступной группы, втянула в криминал свою подругу Даржаеву. Как отметили правоохранители, она нацелилась на «повышение производительности, увеличение объемов незаконно сбываемых наркотических средств и, соответственно, получение большей денежной прибыли от незаконного оборота наркотических средств». Поэтому и позвала подругу.Даржаева находилась «по горло» в проблемах. Имела несовершеннолетних детей и опять беременна. При этом женщина, обладая болезненным состоянием здоровья, помогала матери и сестре. Находясь в таких жизненных обстоятельствах, мать семейства из корыстных побуждений согласилась присоединиться к процессу. Трифонова, кстати, тоже потом заявила о своем болезненном состоянии и плохом здоровье, что суд учел ей в качестве одного из смягчающих обстоятельств.Похожая история случилась у несовершеннолетней преступницы Солбоновой. Как заявила девушка в своих показаниях, позднее процитированных в обвинительном приговоре, она «познакомилась с молодым человечком», примерно через неделю они стали встречаться. Да, именно так и написано на страницах решения суда – «человечком». Любовь вспыхнула как сухое сено от незатушенного окурка. Вскоре «Ромео и Джульетта» сняли жилье в Улан-Удэ, стали проживать вместе.«Человечек» заверял малолетку, что работает продавцом и получает хорошую зарплату. Увы, пара постоянно ссорилась, и через месяц девушка съехала к тете, а потом в деревню к бабушке, чтобы помогать ей.Разъехавшись, они созванивались. И однажды парень рассказал девушке, что занимается сбытом синтетических наркотиков с помощью тайников. Информация, думаем, потрясла сознание несовершеннолетней. Сравним это с тем, что происходит в курятнике, когда туда врывается лиса...Но вместо того, чтобы сообщить о преступлении в органы, юная гражданка России заявила, что вернется из деревни в Улан-Удэ, чтобы… подключиться к наркобизнесу. Что и сделала. Будущую подельницу даже встретили на вокзале, когда та вернулась в город на маршрутном автобусе.Кто возглавлял банду, бурятские правоохранители установить не смогли. Ведь участники с ним никогда не виделись и даже не созванивались. Тот давал указания без личного контакта.Разномастная и, казалось, нелепая наркобанда из больных, беременных, малолетки и бойца ММА, тем не менее, вышла на немалые обороты. Продавали «синтетику», а также гашиш. Группа, созданная неустановленным лицом (мы не исключаем, что оно даже не живет в России), характеризовалась устойчивостью, постоянством состава участников, отработанными методами и сплоченностью.Говорится, разумеется, в решении суда и о конспирации, основанной на использовании «приватного мессенджера Telegram с особым способом шифрования», и других хитростях. Теперь лишь в старых полицейских сериалах можно увидеть, как продавец берет деньги и шепчет на ухо, где забрать наркотик. Теперь шепчутся по-другому. К счастью, для борцов с наркобизнесом «вскрыть» приватность общения наркодельцов, очевидно, не является проблемой.Ранее «Номер один» писал о похожих случаях. Доходило до того, что потребитель наркотиков, получив через «суперсекретный» мессенджер координаты «закладки», ехал забирать покупку, а полиция заранее устраивалась этажом выше и задерживала гражданина, как только тот брал наркотик…Несовершеннолетнюю преступницу полиция схватила на ночь глядя, около 21 часа, в одном из садоводств Октябрьского района Улан-Удэ. Органы понаблюдали, как она заложила ряд тайников с наркотиками, и взяли. При ней нашли и изъяли несколько маленьких пакетиков с синтетическим наркотиком (эта расфасовка была частью большой оптовой партии «синтетики» аж в 551,6 грамма, вокруг которой своя отдельная история). Сделанные тайники ликвидированы.Бойца ММА задержали, когда он, получив координаты очередного тайника, забрал большую партию для продолжения «работы».Спортсмен очень активно проявил себя в наркобизнесе. После переезда в Улан-Удэ около недели старательно знакомился с городом, даже скачал приложение с картой. А потом сделал, по нашим подсчетам, более сотни тайников. Обнаглел до того, что делал «закладки» в центре Улан-Удэ. Но преступник не подозревал, что находится «под колпаком».Наркотическая «карьера» двух подруг завершилась после того, как они забрали из лесного тайника оптовую партию «синтетики» для дальнейшей нелегальной перепродажи. Задержали их прямо в лесном массиве: провели личный досмотр и нашли наркотики. В общем, всех участников взяли с поличным.Финал этой странной банды закономерен. За преступления всех приговорили к наказанию. Боец ММА за свою серию наркопреступлений получил больше всех: четыре года шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Несовершеннолетнюю дилершу приговорили к четырем годам в колонии общего режима. Тоже взяли под стражу в зале суда. По числу вмененных эпизодов девушка «соперничала» со спортсменом. Наверное, копила деньги на какую-то покупку. Это самые большие приговоры в банде.Одна из беременных преступниц за время, пока шло расследование, родила ребенка и находилась в отпуске по уходу за ним. Фемида решила, что свои три года шесть месяцев в колонии общего режима она начнет отбывать после достижения ребенком 14-летнего возраста.Другая беременная Даржаева, втянутая в наркобизнес подругой, тоже получила отсрочку до рождения очередного ребенка и достижения им 14 лет. А потом женщину направят в места, не столь отдаленные, чтобы «тянуть» три года девять месяцев в колонии общего режима. Саму подругу Трифонову, кстати, осудили на аналогичный срок общего режима, но без отсрочки.Причудливой «банды пятерых» больше нет.Петр Санжиев, «Номер один».