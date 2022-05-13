Пьяный житель Улан-Удэ украл коляску у женщины с двойней

19 апреля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже детской коляски для двойни обратилась 32-летняя горожанка. Женщина сообщила, что накануне оставила коляску в подъезде, а на следующий день, собираясь на прогулку с детьми, обнаружила отсутствие имущества. Ущерб составил 15 тысяч рублей.Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, однако по горячим следам злоумышленника задержать не удалось. Спустя некоторое время хозяйка увидела объявление о продаже своей коляски на популярном интернет-сервисе и сообщила правоохранителям.«Полицейские установили продавца имущества. После разговора с мужчиной стало известно, что он обменял коляску на улице у прохожего на бутылку алкоголя и позже выставил на продажу. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен и задержан. Им оказался 42-летний улан-удэнец. Злоумышленник рассказал, что несколько дней распивал спиртное у товарищей. Когда алкоголь закончился, мужчина увидел стоящую на площадке детскую коляску и решил похитить ее с целью сбыта. Похищенное изъято полицейскими и возвращено владелице», - рассказали в МВД Бурятии.В полиции отметили, что злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com