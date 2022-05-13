Происшествия 13.05.2022 в 13:00

Пьяный житель Улан-Удэ украл коляску у женщины с двойней

Похищенное имущество злоумышленник обменял на бутылку водки
A- A+
Текст: Константин Воронов
Пьяный житель Улан-Удэ украл коляску у женщины с двойней
19 апреля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже детской коляски для двойни обратилась 32-летняя горожанка. Женщина сообщила, что накануне оставила коляску в подъезде, а на следующий день, собираясь на прогулку с детьми, обнаружила отсутствие имущества. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, однако по горячим следам злоумышленника задержать не удалось. Спустя некоторое время хозяйка увидела объявление о продаже своей коляски на популярном интернет-сервисе и сообщила правоохранителям.

«Полицейские установили продавца имущества. После разговора с мужчиной стало известно, что он обменял коляску на улице у прохожего на бутылку алкоголя и позже выставил на продажу. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен и задержан. Им оказался 42-летний улан-удэнец. Злоумышленник рассказал, что несколько дней распивал спиртное у товарищей. Когда алкоголь закончился, мужчина увидел стоящую на площадке детскую коляску и решил похитить ее с целью сбыта. Похищенное изъято полицейскими и возвращено владелице», - рассказали в МВД Бурятии.

В полиции отметили, что злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ вину за нападение собак на ребенка могут возложить на городских чиновников
13.05.2022 в 13:51
Пьяный житель Улан-Удэ украл коляску у женщины с двойней
13.05.2022 в 13:00
Монголы повезли из Бурятии семена
13.05.2022 в 12:20
Отопительный сезон в Бурятии продлили до 19 мая
13.05.2022 в 12:06
Полиция Улан-Удэ задержала настойчивую воровку
13.05.2022 в 11:54
В Бурятии прокуратура заставила москвича убрать баржу с Байкала
13.05.2022 в 11:14
В Бурятии тушат два лесных пожара
13.05.2022 в 10:32
На реконструкцию правобережных очистных в Улан-Удэ добавили еще 2,5 млрд рублей
13.05.2022 в 10:22
В Бурятии юный вор спрятался от росгвардейцев за диваном
13.05.2022 в 10:11
В Улан-Удэ стая собак напала на 7-летнего ребенка
13.05.2022 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

Читайте также
В Улан-Удэ вину за нападение собак на ребенка могут возложить на городских чиновников
Пока следственным отделом по Железнодорожному району СУСК России по Бурятии по ведется  доследственная проверка
13.05.2022 в 13:51
Монголы повезли из Бурятии семена
Однако посадочный материал оказался без документов
13.05.2022 в 12:20
Полиция Улан-Удэ задержала настойчивую воровку
После провала первой кражи женщина обворовала тот же магазин и снова попалась
13.05.2022 в 11:54
В Бурятии тушат два лесных пожара
Четыре пожара за минувшие сутки удалось потушить
13.05.2022 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru