Происшествия 13.05.2022 в 15:20

В Бурятии сгорели постройки на пилораме

Пожар устроил местный житель, который поджог сухую траву
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорели постройки на пилораме
Вчера в селе Брянск Кабанского района произошел пожар на территории бывшей пилорамы. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание произошло по вине местного жителя, который намеренно поджог сухую траву. Из-за ветреной погоды огонь перекинулся на деревянные постройки.

Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на расположенные вблизи здания СТО и магазина.

«В результате пожара на территории пилорамы выгорела сухая трава, также уничтожены забор, навес и сторожка на общей площади более 190 кв.м. В отношении виновника возгорания будет составлен административный протокол», - сообщили в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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