Происшествия 13.05.2022 в 15:20
В Бурятии сгорели постройки на пилораме
Пожар устроил местный житель, который поджог сухую траву
Текст: Константин Воронов
Вчера в селе Брянск Кабанского района произошел пожар на территории бывшей пилорамы. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание произошло по вине местного жителя, который намеренно поджог сухую траву. Из-за ветреной погоды огонь перекинулся на деревянные постройки.
Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на расположенные вблизи здания СТО и магазина.
«В результате пожара на территории пилорамы выгорела сухая трава, также уничтожены забор, навес и сторожка на общей площади более 190 кв.м. В отношении виновника возгорания будет составлен административный протокол», - сообщили в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на расположенные вблизи здания СТО и магазина.
«В результате пожара на территории пилорамы выгорела сухая трава, также уничтожены забор, навес и сторожка на общей площади более 190 кв.м. В отношении виновника возгорания будет составлен административный протокол», - сообщили в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар