В Бурятии сгорели постройки на пилораме

Вчера в селе Брянск Кабанского района произошел пожар на территории бывшей пилорамы. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание произошло по вине местного жителя, который намеренно поджог сухую траву. Из-за ветреной погоды огонь перекинулся на деревянные постройки.Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на расположенные вблизи здания СТО и магазина.«В результате пожара на территории пилорамы выгорела сухая трава, также уничтожены забор, навес и сторожка на общей площади более 190 кв.м. В отношении виновника возгорания будет составлен административный протокол», - сообщили в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС