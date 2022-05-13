Жительница Улан-Удэ пожалела и простила обворовавшего ее таксиста

Редкое дело имело место в судебной системе Бурятии. Таксист, который воспользовался банковской картой клиентки в своих интересах, смог избежать наказания.История началась с того, что таксист принял заявку на доставку пассажиров до СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ. Клиентами были мужчина и женщина. Выходя из салона, пассажирка случайно выронила из кармана карту «Сбербанка». Ценная находка была замечена водителем на коврике, когда вечером он начал прибираться в машине.На карте был значок «бесконтактная оплата». Это обрадовало таксиста и он начал активно использовать имевшиеся на балансе средства. Хозяйка карты обнаружила пропажу только на следующий день. Она тут же позвонила в банк и заблокировала карту. Но как показали СМС, которые пострадавшая обнаружила в телефоне, спохватилась она поздновато.За тот промежуток времени, который таксист пользовался картой, он успел заправиться топливом на АЗС, а также прикупить продуктов. Женщина обратилась с заявлением в полицию. В ходе расследования правоохранители быстро установили преступника. Так, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, которые подтвердили, что чужой картой расплачивался именно таксист. Была опознана также машина, на которой он таксовал. Задержать мужчину было делом техники.Ущерб составил почти три тысячи рублей. Вор во всем сознался. А улан-удэнке стало жаль его. У того на иждивении была дочь-студентка и еще один малолетний ребенок. Таксист к тому же извинился, полностью возместил причиненный вред. Человеком он был неплохим, его положительно характеризовали, ранее судим не был. Просто так вышло, что не смог устоять перед найденной в машине картой.Женщина заявила, что у нее нет претензий к вору.Взвесив все «за» и «против», суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы. Однако, учтя искреннее примирение сторон, таксиста освободили от отбывания наказания. Вот такая волнующая история из серии «понять и простить» произошла в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»