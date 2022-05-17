Происшествия 17.05.2022 в 11:27

Полиция Улан-Удэ просит помощи в поисках пропавшего подростка

Парень ушел из дома и не вернулся
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Текст: Константин Воронов
Полиция Улан-Удэ просит помощи в поисках пропавшего подростка
В Улан-Удэ полиция разыскивает 16-летнего Максима Воронкова, который вечером 16 мая ушел из дома по ул. Жердева и не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 18-20 лет, рост 175 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие, нос прямой, губы средние. Особых примет нет.

Был одет: кепка черного цвета, черная толстовка с капюшоном, трико черное с белыми лампасами, кроссовки черные с белой подошвой. При себе имел рюкзак.

Ранее не уходил.

При получении какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-655-02-02, 8 (3012) 43-02-02, 102.
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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

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