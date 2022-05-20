Происшествия 20.05.2022 в 15:33
Врезавшийся в столб автомобиль заблокировал движение трамваев в Улан-Удэ
ДТП произошло на ул. Ключевской
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем на ул. Ключевской в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», автомобиль «Хендай Старекс» начал разворот и, не убедившись в безопасности манёвра, совершил столкновение с «Тойотой Королла Ранкс», которая двигалась по главной дороге по средней полосе.
От сильного удара «Тойота» наскочила на бордюр и вылетела на трамвайные пути, после чего врезалась в электроопору.
Из-за ДТП закрыто движение трамваев в обе стороны, сообщили в МУП «Управление трамвая».
Фото: МУП «Управление трамвая»
От сильного удара «Тойота» наскочила на бордюр и вылетела на трамвайные пути, после чего врезалась в электроопору.
Из-за ДТП закрыто движение трамваев в обе стороны, сообщили в МУП «Управление трамвая».
Фото: МУП «Управление трамвая»
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