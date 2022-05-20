Врезавшийся в столб автомобиль заблокировал движение трамваев в Улан-Удэ

Сегодня днем на ул. Ключевской в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», автомобиль «Хендай Старекс» начал разворот и, не убедившись в безопасности манёвра, совершил столкновение с «Тойотой Королла Ранкс», которая двигалась по главной дороге по средней полосе.От сильного удара «Тойота» наскочила на бордюр и вылетела на трамвайные пути, после чего врезалась в электроопору.Из-за ДТП закрыто движение трамваев в обе стороны, сообщили в МУП «Управление трамвая».Фото: МУП «Управление трамвая»