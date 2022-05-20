В Улан-Удэ обвалился канализационный коллектор

В «Водоканале» отметили, что данный коллектор был введен в эксплуатацию ещё в 1982 году и вот уже 40 лет обеспечивает отведение сточных вод более 60 тысяч абонентов.





18 мая в аварийную службу МУП «Водоканал» поступила информация об обвале свода крупного канализационного коллектора в Юго-Западной части Октябрьского района Улан-Удэ. Протяжённость обвала составила почти 6 метров.«Благодаря слаженным действиям сотрудников «Водоканала» аварийную ситуацию удалось ликвидировать оперативно и без отключения потребителей от холодного водоснабжения. Участок аварийного трубопровода был заменён на современный - «Корсис», выполненный из экологичного сверхпрочного материала», - рассказали на предприятии.- Наблюдается увеличение аварийных ситуаций на самотечном участке коллектора диаметром 1000 мм. Это происходит из-за того, что физический износ некоторых участков трубопровода достиг уже почти 80%, - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.Так, на ул. Зугалайская и ул. Дружбы нужно заменить около 670 и 414 метров канализационного трубопровода на общую сумму более 66 млн. рублей.- Мы провели специализированное диагностическое обследование коллектора с применением современных приборов, в том числе, телеинспекции, и выявили наиболее аварийные участки. В целом, состояние основного трубопровода вполне рабочее, что касается сложных участков - они будут отремонтированы, - сообщил и.о. директора МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.В настоящее время решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на проведение необходимого ремонта на сетях.Фото: МУП «Водоканал»