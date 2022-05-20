Происшествия 20.05.2022 в 15:45

В Улан-Удэ обвалился канализационный коллектор

Протяжённость обвала составила почти 6 метров
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ обвалился канализационный коллектор
18 мая в аварийную службу МУП «Водоканал» поступила информация об обвале свода крупного канализационного коллектора в Юго-Западной части Октябрьского района Улан-Удэ. Протяжённость обвала составила почти 6 метров.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников «Водоканала» аварийную ситуацию удалось ликвидировать оперативно и без отключения потребителей от холодного водоснабжения. Участок аварийного трубопровода был заменён на современный - «Корсис», выполненный из экологичного сверхпрочного материала», - рассказали на предприятии.

В «Водоканале» отметили, что данный коллектор был введен в эксплуатацию ещё в 1982 году и вот уже 40 лет обеспечивает отведение сточных вод более 60 тысяч абонентов.


- Наблюдается увеличение аварийных ситуаций на самотечном участке коллектора диаметром 1000 мм. Это происходит из-за того, что физический износ некоторых участков трубопровода достиг уже почти 80%, - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Так, на ул. Зугалайская и ул. Дружбы нужно заменить около 670 и 414 метров канализационного трубопровода на общую сумму более 66 млн. рублей.

- Мы провели специализированное диагностическое обследование коллектора с применением современных приборов, в том числе, телеинспекции, и выявили наиболее аварийные участки. В целом, состояние основного трубопровода вполне рабочее, что касается сложных участков - они будут отремонтированы, - сообщил и.о. директора МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

В настоящее время решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на проведение необходимого ремонта на сетях.

Фото: МУП «Водоканал»
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