В Бурятии разгромили крупную банду наркоторговцев

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, с августа 2020 по сентябрь 2021 года четверо жителей Бурятии и один южносахалинец в составе преступного сообщества совершили 19 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Члены криминальной организации действовали на территории Иркутской, Амурской, Сахалинской областей, Бурятии, Якутии, Камчатского края и Москвы.





«Сообщество имело иерархию и структуру, роли участников были четко определены. Так, «получатель» по указанию «организатора» либо лица, действующего по его указанию, в том числе «заместителя организатора», в разных субъектах страны получал либо организовывал через иных лиц прием от «отправителя» посылки с наркотическими средствами синтетического и растительного происхождения. Полученный товар расфасовывал на дозы и размещал в тайники. После чего информировал «организатора» о координатах «закладок» для передачи их «курьерам» в целях дальнейшего незаконного сбыта», - рассказали в прокуратуре.





Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении трех участников организованного преступного сообщества, специализировавшегося на сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах.Деятельность ОПС разоблачили сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте и ГУТ МВД России. Из незаконного оборота изъято более 10 кг мефедрона, более 8 кг гашиша, 0,5 кг марихуаны, около 400 грамм кокаина.Суд признал всех подсудимых виновными. Заместитель организатора ОПС приговорен к 8 годам лишения свободы, «получатели» получили 7,5 и 5 лет 8 месяцев колонии строгого режима.Уголовное дело в отношении еще двоих участников организованного преступного сообщества, выполнявших роль «получателей», находится на рассмотрении в суде.Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура