Происшествия 05.08.2022 в 12:13

В СНТ "Зенит" опять поджигают дачи

Садоводы вынуждены добиваться от полиции и МЧС обеспечения безопасности людей и имущества
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В СНТ "Зенит" опять поджигают дачи
Фото Н, Черкашиной
В улан-удэнском СНТ «Зенит» третью ночь подряд горят дачи.  Причем, в одном и том же квартале. Жители «Зенита» взволнованы до крайности и сходятся во мнении, что случайное совпадение исключено, это умышленные поджоги.



«Это какой-то терроризм»

- пишут они в вайбер-чатах. 

После двух пожаров полиция не приняла никаких действенных мер по обеспечению безопасности людей и их имущества. Минувшей ночью садоводы сами вышли в дозор. Но в третьем часу ночи (первые пожары случились после полуночи) разошлись по домам, и вскоре полыхнула очередная дача.



Сейчас в СНТ «Зенит» экстренно собирают подписи под обращением в министру внутренних дел по Бурятии Олегу Кудинову и начальнику ГУ МЧС по РБ Александру Маркову с требованием о проведении тщательного расследования и предотвращении дальнейших поджогов. Среди адресатов и правление СНТ «Зенит», которое, по мнению садоводов, занимает позицию стороннего наблюдателя. 

В случае непринятия срочных мер члены СНТ намерены обратиться в администрацию президента России.
Часть садоводов задается вопросом: не связаны ли поджоги дач с предстоящим общим собранием, которое созывает инициативная группа для перевыборов председателя и правления  СНТ? Не пытается ли некто, пуская «красного петуха», отвлечь людей от текущих проблем с электросетями, водоснабжением, скверными дорогами и непрозрачными финансами и незаконной приватизацией председателем Виталием Скворцовым земли и конторы товарищества. 

Другие полагают, что поджоги возобновились возвращения «зенитского пиромана», который в 2020 году поджог 5 домов с надворными постройками. Как он тогда пояснил следствию, поджоги совершал, чтобы «взбодрить местных жителей и вместе с ними поучаствовать в тушении». По данным садоводов, после освобождения пиромана руководство СНТ «Зенит» дало ему возможность подрабатывать на обслуживании водоводов в том самом квартале, где он совершал поджоги в 2020 году, а теперь они возобновились.

Мы будем следить за развитием событий в СНТ «Зенит» и за реакцией МВД и МЧС на справедливые требования садоводов.
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