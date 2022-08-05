Происшествия 05.08.2022 в 12:14

Гибелью девушки на Байкале и исчезновением ее брата занялись следователи

9-летний мальчик, вероятно, тоже утонул
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Текст: Константин Воронов
Гибелью девушки на Байкале и исчезновением ее брата занялись следователи
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту смерти девушки на Байкале и исчезновению ее маленького брата.

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 21-летней девушки и ее 9-летнего брата, которые находились на побережье озера Байкал возле устья реки Баргузин. Следующим утром в прибрежной зоне сотрудники МЧС обнаружили тело девушки с признаками утопления. Поиски ребенка продолжаются.

По предварительным данным, покойная девушка проживала в поселке Усть-Баргузин. Днем 4 августа она вместе с матерью, бабушкой и приехавшим из другого города на каникулы маленьким двоюродным братом направилась в местность «Солдатский» на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В данной местности в водоеме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда.

«В ходе осмотра тела девушки на месте происшествия видимых повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. Также в настоящее время по данному факту проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Сотрудниками полиции, ФГБУ «Заповедное Подлеморье», спасателями и волонтерами ведется поиск мальчика», - рассказали в Следственном комитете.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
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