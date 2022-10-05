Житель Улан-Удэ отбил у преступника дамскую сумочку

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж.Как сообщили в МВД Бурятии, в середине августа 34-летний злоумышленник в подъезде похитил телефон мужчины, пришедшего в гости к одной из жильцов дома. Пропажу потерпевший заметил уже в прихожей, когда не нашел гаджет в своей барсетке. Ущерб составил 4 тысячи рублей.Месяцем позже подозреваемый совершил кражу на продовольственной базе. Увидев, что водитель грузовика вышел из кабины и направился в сторону складов, не заперев дверь, злоумышленник проник в салон машины и с сиденья забрал его портфель. Рядом с железнодорожными путями неподалеку от базы он осмотрел сумку, похитил наличность в сумме 52 тысяч рублей, а также иностранную валюту и вернул сумку на место. Деньги мужчина потратил на личные нужды. Валюта у него изъята.В конце сентября подозреваемый по аналогичной схеме совершил кражу на другой торговой базе. На этот раз его жертвой стала девушка, оставившая вещи в автомобиле. Похищенная фигурантом дамская сумка была возвращена ей благодаря оперативным действиям одного из продавцов, который, увидев кражу, догнал мужчину и выхватил вещь. Хотя злоумышленник сбежал от неравнодушного гражданина, впоследствии он был установлен и задержан полицейскими, чему, в том числе, способствовали записи с камер видеонаблюдения на территории базы.«Ранее фигурант был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления. В ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»