В Улан-Удэ горел многоквартирный дом

Вчера, 14 октября, после 22.00 загорелся один из деревянных многоквартирных домов на ул. Жанаева в мкр. Батарейка.

На место пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. До приезда пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалось 10 человек. С места пожара работники скорой помощи в медицинское учреждение госпитализировали женщину.

На момент прибытия первого подразделения горела одна из квартир, огнем была охвачена крыша дома.

Пожарные с применением спасательного устройства спасли одного из жителей дома.

Огнеборцам потребовалось около часа, чтобы ликвидировать возгорание.

В результате пожара выгорела комната одной из квартир на площади 12 кв. м, уничтожена крыша дома на общей площади 196 кв. м, в квартирах и на лестничной клетке на втором этаже закопчены потолок и стены.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Всего в тушении участвовали 32 человека и семь единиц техники.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ