Директор «мусорного» оператора Бурятии может избежать реального наказания

Директор регоператора по ТКО «ЭкоАльянс», депутат Народного Хурала и президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Дмитрий Дружинин обвиняется не в одном, а сразу в трех преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Как сообщили в Следственном управлении СК России по РБ, «данные преступления касались деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории поселка Селенгинск и поселка Выдрино Кабанского района, а также на территории «Национального парка «Тункинский».Уголовное дело в отношении Дмитрия Дружинина рассматривается Кабанским районным судом. Санкция ч. 1 ст. 247 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы. В ходе предварительного следствия директор «ЭкоАльянса» и депутат Народного Хурала «вину в предъявленном обвинении признал», уточнили в СУ СКР по РБ.Тем не менее, в одном из средств массовой информации появилось сообщение о заявленном защитой ходатайстве «о прекращении уголовного преследования Дружинина по ряду смягчающих обстоятельств и вынесению ему судебного штрафа». Если суд удовлетворит данное ходатайство, то директор «ЭкоАльянса» будет считаться несудимым. Сколько новых стихийных свалок, отклонений от графика вывоза ТКО и других нарушений прав граждан может возникнуть при таком «карт-бланше»? Не нами, а мудрыми подмечено: безнаказанность порождает вседозволенность.Однако, согласно правовой позиции Верховного суда России, для прекращения уголовного преследования и замены наказания, предусмотренного УК РФ, судебным штрафом должен быть соблюден ряд условий. Прежде всего, совершение обвиняемым инкриминируемого ему преступления впервые. А Дмитрий Дружинин обвиняется органами предварительного следствия в трех преступлениях.Кроме того, обвиняемый должен возместить или иным способом загладить причиненный вред. После обращения жителей Селенгинска на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, как выяснили в региональном ОНФ, из казны выделялись субсидии на содержание свалки, и нет данных о том, чтобы кто-либо возместил эти расходы.В законодательстве четко прописан алгоритм действий регионального оператора при обнаружении несанкционированной свалки. Прежде всего, он должен направить требование о ее ликвидации муниципальному образованию, на территории которого находится свалка. Если все остается без перемен, регоператор сам убирает свалку, а затраты взыскивает с муниципалитета. Именно этим порядком руководствуются суды Бурятии, рассматривая дела о несанкционированных свалках.В истории со свалкой в Селенгинске, получившей большой резонанс на федеральном уровне, все было скорее наоборот. Земельный участок под свалку арендовал лицензированный перевозчик ТКО в Кабанском районе - ООО «БХК-Восток». Но предприятие было вытеснено с рынка неплатежами «ЭкоАльянса» после назначения директором Дмитрия Дружинина. Договор на транспортировку ТКО без проведения торгов был заключен с новым подрядчиком – предпринимателем Евгением Шурыгиным, который на тот момент не имел лицензии, а получил ее позднее. При этом руководство регоператора, как установила еще доследственная проверка, не удосужилось проверить, заключил ли новый перевозчик договор аренды участка, куда свозились отходы с двух районов Бурятии – Кабанского и Прибайкальского. А этого договора как раз и не было. В итоге мусор стали валить прямо на дорогу, не довозя до свалки. Постоянно возникали его возгорания, и жители Селенгинска были вынуждены дышать едким дымом. Вред, причиненный их здоровью, еще может проявиться в будущем.«Перевалочный пункт» ТКО на берегу Байкала в Выдрино устроил сам «ЭкоАльянс». Как заявил Дмитрий Дружинин съемочной группе «Вести-Иркутск», регоператор намеревался и дальше свозить сюда отходы с прилегающих территорий. Но вмешалась прокуратура.Поэтому попытки отдельных источников представить Дмитрия Дружинина «назначенным на роль стрелочника» выглядят, по нашему мнению, как неудачный ход защиты.Напомним, что в июне 2021 года более 70 жителей поселка Селенгинск обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их конституционное право на здоровье и благоприятную окружающую среду.- Такие вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, – заявил глава государства.Следственное управление СК России по РБ действительно отреагировало без проволочек. Но будет ли поручение Владимира Путина доведено до логического завершения, это теперь зависит от суда Кабанского района, где рассматривается по существу уголовное дело Дмитрия Дружинина.Фото: Следственный комитет Бурятии