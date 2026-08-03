Водитель в Улан-Удэ врезался в дерево и снес рекламный щит

В полиции Бурятии сообщили о ДТП, в котором 21-летний водитель без прав врезался в дерево. Авария произошла в минувшие выходные на улице Трубачеева.

- 1 августа в 07.10 часов, молодой мужчина на а/м «Тойота», следуя со стороны ул. Бабушкина в районе д. 78, ул. Трубачеева, предварительно не справился с рулевым управление, врезался в дерево, а после наехал на рекламный щит. От медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в ГАИ.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Номер один