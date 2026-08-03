Происшествия 03.08.2026 в 11:17
Водитель в Улан-Удэ врезался в дерево и снес рекламный щит
ДТП произошло на Трубачеева
Текст: Елена Кокорина
В полиции Бурятии сообщили о ДТП, в котором 21-летний водитель без прав врезался в дерево. Авария произошла в минувшие выходные на улице Трубачеева.
- 1 августа в 07.10 часов, молодой мужчина на а/м «Тойота», следуя со стороны ул. Бабушкина в районе д. 78, ул. Трубачеева, предварительно не справился с рулевым управление, врезался в дерево, а после наехал на рекламный щит. От медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в ГАИ.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
Фото: Номер один
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