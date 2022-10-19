Происшествия 19.10.2022 в 10:15

В Бурятии стрелявший в полицейских мужчина изнасиловал свою малолетнюю дочь

Сейчас раненый злоумышленник находится в больнице под охраной
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стрелявший в полицейских мужчина изнасиловал свою малолетнюю дочь
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности задержания вооруженного мужчины в Закаменском районе, в ходе которого полицейским пришлось применить оружие.

Как рассказали в следственном ведомстве, 37-летний мужчина проживал вместе с семьей в небольшом улусе. 17 октября с утра он распивал спиртное напитки, после чего, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью, изнасиловал ее. Девочка позвонила в полицию. К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Заметив сотрудников, злоумышленник вооружился охотничьим ружьем, из которого произвел выстрел внутри дома, затем вышел во двор и стал целиться в полицейских. При этом на линии поражения также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться. После предупредительного выстрела в воздух полицейские открыли огонь, ранив мужчину в бедро. После этого злоумышленника разоружили и доставили в больницу.

«В ходе проведенного допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. В настоящее время он находится в больнице под охраной полиции, решается вопрос о заключении его под стражу. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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