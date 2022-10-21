В Бурятии охотинспектор попался на браконьерстве

В Бурятии вступил в законную силу приговор по уголовному делу о незаконной охоте в Кяхтинском районе.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, вечером в январе 2022 года трое знакомых, один из которых занимал должность охотинспектора, без соответствующего разрешения, на автомобиле вблизи села Анагустай с применением светового луча и заряженного карабина выслеживали дикого зверя. Действия браконьеров пресекли пограничники.Всем задержанным инкриминировали ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Районный суд признал мужчин виновными и приговорил каждого к 3 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Использованные при охоте оружие и автомобиль конфисковали в доход государства.«Осужденные и адвокат обжаловали судебное решение, просили уголовное преследование прекратить, а конфискованное имущество вернуть. Верховный суд Бурятии, проверив уголовное дело в апелляционном порядке, отклонил доводы жалоб, оставив приговор без изменения», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»