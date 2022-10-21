Происшествия 21.10.2022 в 17:34
В Бурятии рассказали, как бывший депутат с размахом «доил» бюджетное предприятие
Дело экс-директора «Водоканала» направлено в суд, ему грозит до 10 лет тюрьмы
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и трех эпизодах хищений, в том числе в особо крупном размере.
«Следствием установлено, что с ноября 2018 по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений вопреки интересам службы, пользуясь своим положением, заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. При этом были задействованы 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. В связи с чем указанные работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», - рассказали в следственном ведомстве.
Также с июля 2016 по январь 2021 года Жаргал Цыбиков, используя свое служебное положение, систематически совершал хищение топлива, принадлежавшего предприятию и предназначенного для заправки служебного транспорта, заправлял им фактически принадлежавшие ему автомобили, растратив таким образом более 1 млн рублей.
Помимо этого, дважды, в декабре 2019 и январе 2020 года экс-директор «Водоканала» ремонтировал свой личный «Ниссан Патрол» за счет средств предприятия.
Как уточнили в прокуратуре Бурятии, в ходе расследования Жаргал Цыбиков добровольно возместил ущерб в размере 322 тыс. рублей. Для обеспечения возмещения причиненного вреда также наложен арест на его имущество – автомобиль «Ниссан Патрол» и три земельных участка рыночной стоимостью 1,6 млн рублей.
В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено исполняющим обязанности прокурора Бурятии Михаилом Филичевым. Само дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ.
Как сообщили «Номер один» в Следственном комитете, сам Жаргал Цыбиков свою вину ни по одному из эпизодов не признает. Напомним, в ходе следствия экс-чиновник целый год провел в СИЗО, после чего был выпущен на свободус запретом определенных действий.
В случае, если вина Жаргала Цыбикова по всем эпизодам будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: «Номер один»
«Следствием установлено, что с ноября 2018 по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений вопреки интересам службы, пользуясь своим положением, заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. При этом были задействованы 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. В связи с чем указанные работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей», - рассказали в следственном ведомстве.
Также с июля 2016 по январь 2021 года Жаргал Цыбиков, используя свое служебное положение, систематически совершал хищение топлива, принадлежавшего предприятию и предназначенного для заправки служебного транспорта, заправлял им фактически принадлежавшие ему автомобили, растратив таким образом более 1 млн рублей.
Помимо этого, дважды, в декабре 2019 и январе 2020 года экс-директор «Водоканала» ремонтировал свой личный «Ниссан Патрол» за счет средств предприятия.
«Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника автотранспортного цеха и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт, якобы, служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем – еще более 16 тысяч рублей», - сообщает Следственный комитет.
Кроме того, обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате бизнесмен был незаконно освобожден от уплаты более 12,6 млн рублей.
Как уточнили в прокуратуре Бурятии, в ходе расследования Жаргал Цыбиков добровольно возместил ущерб в размере 322 тыс. рублей. Для обеспечения возмещения причиненного вреда также наложен арест на его имущество – автомобиль «Ниссан Патрол» и три земельных участка рыночной стоимостью 1,6 млн рублей.
В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено исполняющим обязанности прокурора Бурятии Михаилом Филичевым. Само дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ.
Как сообщили «Номер один» в Следственном комитете, сам Жаргал Цыбиков свою вину ни по одному из эпизодов не признает. Напомним, в ходе следствия экс-чиновник целый год провел в СИЗО, после чего был выпущен на свободус запретом определенных действий.
В случае, если вина Жаргала Цыбикова по всем эпизодам будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: «Номер один»