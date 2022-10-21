В Бурятии рассказали, как бывший депутат с размахом «доил» бюджетное предприятие

«Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника автотранспортного цеха и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт, якобы, служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем – еще более 16 тысяч рублей», - сообщает Следственный комитет.





Кроме того, обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате бизнесмен был незаконно освобожден от уплаты более 12,6 млн рублей.

