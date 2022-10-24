Происшествия 24.10.2022 в 09:29
Житель Бурятии получил почти 10 лет за убийство на почве политических разногласий
Сельчанин расправился с оппонентом с помощью попавшей под руку отвертки
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 8 июня мужчина употреблял спиртное в селе Иволгинск с компанией знакомых местных жителей в помещении старой водозаборной будки, где проживал один из них.
Во время застолья на фоне алкогольного опьянения из-за спора на политические темы у него произошла ссора с одним из собутыльников. В ее ходе обвиняемый схватил с печки отвертку и нанес ей удар в грудь мужчины, угодив острием в сердце. 62-летний потерпевший скончался на месте.
После этого нападавший покинул помещение и продолжил употреблять алкоголь. Спустя некоторое время хозяин помещения, обнаружив одного из недавних гостей мертвым, сообщил о происшествии в больницу. Злоумышленника задержали по месту жительства.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 8 июня мужчина употреблял спиртное в селе Иволгинск с компанией знакомых местных жителей в помещении старой водозаборной будки, где проживал один из них.
Во время застолья на фоне алкогольного опьянения из-за спора на политические темы у него произошла ссора с одним из собутыльников. В ее ходе обвиняемый схватил с печки отвертку и нанес ей удар в грудь мужчины, угодив острием в сердце. 62-летний потерпевший скончался на месте.
После этого нападавший покинул помещение и продолжил употреблять алкоголь. Спустя некоторое время хозяин помещения, обнаружив одного из недавних гостей мертвым, сообщил о происшествии в больницу. Злоумышленника задержали по месту жительства.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
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