Происшествия 28.10.2022 в 10:01
Прокуратура Бурятии проверит информацию о вспышке инфекции в колледже
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в Байкальском колледже сервиса и туризма в Улан-Удэ.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»