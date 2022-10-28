Происшествия 28.10.2022 в 10:01

Прокуратура Бурятии проверит информацию о вспышке инфекции в колледже

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии проверит информацию о вспышке инфекции в колледже
Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в Байкальском колледже сервиса и туризма в Улан-Удэ.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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инфекции колледж

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