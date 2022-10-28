Происшествия 28.10.2022 в 14:02

В Бурятии семья осталась без жилья из-за короткого замыкания

Огонь полностью уничтожил дом, жильцов в момент пожара внутри не было
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии семья осталась без жилья из-за короткого замыкания
Вечером 27 октября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании дома по улице Цветная в ДНТ «Светлое» Иволгинского района Бурятии.

«На момент прибытия пожарных жилой дом был охвачен огнём, существовала угроза перехода огня на соседние постройки. В тушении пожара приняли участие 10 огнеборцев, пожарные задействовали 5 автоцистерн. Открытый огонь ликвидировали за полчаса. Благодаря слаженной работе пожарных распространения огня на соседние постройки удалось избежать», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


В результате пожара дом выгорел изнутри, произошло обрушение потолочного перекрытия, уничтожена кровля и веранда. Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра. Сумма ущерба – 1,2 млн рублей.

Как уточнили в агентстве, в момент возгорания жильцов дома не было. Хозяин с женой и двумя детьми будут проживать у родственников.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которая проходила по деревянной стене дома.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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