Происшествия 29.10.2022 в 12:11

В Бурятии мать с детьми успела вовремя покинуть загоревшийся дом

Огонь полностью уничтожил жилище
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии мать с детьми успела вовремя покинуть загоревшийся дом
Ночью 27 октября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании дома в селе Торы Тункинского района.

«Жительница дома в момент возгорания находилась в квартире с двумя детьми и собиралась спать. В это время заморгал свет, женщина решила посмотреть на веранде распределительную коробку. Как только она открыла дверь, то увидела черный дым. Женщина тут же закрыла дверь и вместе с детьми эвакуировалась через окно. Уже на улице она увидела огонь над входной дверью», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Прибывшим пожарным потребовалось два часа для ликвидации открытого горения. В борьбе с огнем участвовали шестеро пожарных и три единицы техники.

В результате пожара дом площадью 54 квадратных метра полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Жительница с детьми будет проживать у родственников.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

Сквер «Три медведя» благоустроят в Улан-Удэ в следующем году
29.10.2022 в 12:50
В Улан-Удэ состоялся концерт ансамбля «Живица»
29.10.2022 в 12:35
Бизнесмены жертвуют миллионы на помощь мобилизованным жителям Бурятии
29.10.2022 в 12:23
В Бурятии мать с детьми успела вовремя покинуть загоревшийся дом
29.10.2022 в 12:11
Жителям Улан-Удэ пообещали доступные цены на кастрацию
29.10.2022 в 10:18
Подозреваемый в краже житель Улан-Удэ сам сдался полиции
29.10.2022 в 09:39
В Бурятии появился первый мобильный офис бесплатной юридической помощи
29.10.2022 в 09:07
Уехавшие в Монголию жители Бурятии пока не спешат возвращаться
29.10.2022 в 07:00
На Цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя»
28.10.2022 в 19:07
В Бурятии осужден 62-летний убийца престарелой матери
28.10.2022 в 18:33
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
Подозреваемый в краже житель Улан-Удэ сам сдался полиции
Молодой человек увидел информацию о собственном розыске в СМИ
29.10.2022 в 09:39
В Бурятии осужден 62-летний убийца престарелой матери
Она была инвалидом второй группы по общему заболеванию и слепа на оба глаза, сын жил на ее пенсию
28.10.2022 в 18:33
В Улан-Удэ пенсионер убил мужа племянницы ударом ножа в сердце
Конфликт между мужчинами разгорелся в ходе распития алкоголя
28.10.2022 в 16:34
Жительницу Улан-Удэ обманули при покупке билетов на концерт
Женщина купила билеты у незнакомца в интернете, соблазнившись на низкую цену
28.10.2022 в 15:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru