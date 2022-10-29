В Бурятии мать с детьми успела вовремя покинуть загоревшийся дом

Ночью 27 октября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании дома в селе Торы Тункинского района.«Жительница дома в момент возгорания находилась в квартире с двумя детьми и собиралась спать. В это время заморгал свет, женщина решила посмотреть на веранде распределительную коробку. Как только она открыла дверь, то увидела черный дым. Женщина тут же закрыла дверь и вместе с детьми эвакуировалась через окно. Уже на улице она увидела огонь над входной дверью», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Прибывшим пожарным потребовалось два часа для ликвидации открытого горения. В борьбе с огнем участвовали шестеро пожарных и три единицы техники.В результате пожара дом площадью 54 квадратных метра полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Жительница с детьми будет проживать у родственников.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС