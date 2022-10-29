Происшествия 29.10.2022 в 16:09

В Бурятии на руднике погиб рабочий

По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на руднике погиб рабочий
Ночью 27 октября на одном из участков подземных горных работ в руднике «Ирокинда» один из проходчиков получил смертельные травмы в результате обрушения горной массы с кровли выработки. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, проходчик по заданию мастера в штольне выполнял работы по установке крепления сопряжения ленты, бурил отверстия, в которые вставлял анкера. При бурении очередного отверстия с кровли выработки произошло отслоение горной массы, которая обрушилась на работника и завалила его. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.


«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в ленте, где производились работы. На предприятии изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Установлено взаимодействие с межведомственной комиссией Забайкальского управления Ростехнадзора, которой параллельно осуществляется расследование несчастного случая на производстве. Также проводятся другие необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и конкретных виновных лиц», сообщили в следственном ведомстве.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
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