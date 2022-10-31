В Бурятии наркоман с ножом напал на бывшую жену

Утром на пульт вневедомственной охраны Росгвардии в Баунтовском районе поступило сообщение от дежурного МВД, что в одном из частных домов происходит драка.Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны увидела окровавленную женщину и мужчину с ножом. Обезвредив нападавшего, росгвардейцы вызвали «скорую» и отправили раненую женщину в больницу.Выяснилось, что злоумышленник приехал из Джидинского района к своей бывшей супруге. В ходе возникшей ссоры мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений.«23-летний житель Джидинского района доставлен в отдел полиции. Задержанный ранее судим, находился в состоянии наркотического опьянения. У него изъяты 2 ножа и газовый баллончик. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии