Происшествия 31.10.2022 в 12:17

В Бурятии наркоман с ножом напал на бывшую жену

Вовремя прибывшие росгвардейцы остановили расправу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии наркоман с ножом напал на бывшую жену
Утром на пульт вневедомственной охраны Росгвардии в Баунтовском районе поступило сообщение от дежурного МВД, что в одном из частных домов происходит драка.

Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны увидела окровавленную женщину и мужчину с ножом. Обезвредив нападавшего, росгвардейцы вызвали «скорую» и отправили раненую женщину в больницу.

Выяснилось, что злоумышленник приехал из Джидинского района к своей бывшей супруге. В ходе возникшей ссоры мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений.

«23-летний житель Джидинского района доставлен в отдел полиции. Задержанный ранее судим, находился в состоянии наркотического опьянения. У него изъяты 2 ножа и газовый баллончик. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

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