Житель Улан-Удэ поплатился жизнью за свое гостеприимство

Вечером 27 октября в квартире одного из домов на улице Пристанская в Улан-Удэ произошло убийство 54-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимую 37-летнюю знакомую покойного. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, некоторое время назад обвиняемая, не имеющая определенного места жительства, познакомилась в Улан-Удэ с мужчиной, втерлась к нему в доверие, после чего со своим сожителем поселилась у нового знакомого в квартире и стала проживать там. Однако спустя две недели хозяин, недовольный соседством посторонних, потребовал, чтобы квартиранты покинули его жилье. Однако обвиняемая с сожителем не реагировали на требования мужчины и продолжали проживать в его квартире.Вечером 27 октября они вместе стали употреблять спиртное. Во время беседы хозяин вновь потребовал, чтобы собутыльники оставили его в покое и быстрее съехали. Из-за этого между ним и женщиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь собеседника. От полученных ран тот скончался на месте. Пока женщина мыла нож в ванной, ее сожитель позвонил в полицию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала нападавшую.«Женщине уже предъявлено обвинение в убийстве, она заключена под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии