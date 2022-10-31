Происшествия 31.10.2022 в 12:51

Житель Улан-Удэ поплатился жизнью за свое гостеприимство

Мужчина приютил бездомную, но когда попытался ее выселить, она убила его
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ поплатился жизнью за свое гостеприимство
Вечером 27 октября в квартире одного из домов на улице Пристанская в Улан-Удэ произошло убийство 54-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимую 37-летнюю знакомую покойного. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, некоторое время назад обвиняемая, не имеющая определенного места жительства, познакомилась в Улан-Удэ с мужчиной, втерлась к нему в доверие, после чего со своим сожителем поселилась у нового знакомого в квартире и стала проживать там. Однако спустя две недели хозяин, недовольный соседством посторонних, потребовал, чтобы квартиранты покинули его жилье. Однако обвиняемая с сожителем не реагировали на требования мужчины и продолжали проживать в его квартире.

Вечером 27 октября они вместе стали употреблять спиртное. Во время беседы хозяин вновь потребовал, чтобы собутыльники оставили его в покое и быстрее съехали. Из-за этого между ним и женщиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь собеседника. От полученных ран тот скончался на месте. Пока женщина мыла нож в ванной, ее сожитель позвонил в полицию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала нападавшую.

«Женщине уже предъявлено обвинение в убийстве, она заключена под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии повестки скорректировали автокредитование
02.11.2022 в 13:16
Набитый омулем автомобиль задержала полиция в Улан-Удэ
02.11.2022 в 12:41
Вагон «Бурятия» запустили в составе «Дальневосточного экспресса» в Москве
02.11.2022 в 12:27
В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно
02.11.2022 в 12:07
Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
02.11.2022 в 11:38
Более 50 млн клиентов Почты России будут получать уведомления с помощью сервиса МегаФон Хаб
02.11.2022 в 11:32
В Бурятии исчезли двое мужчин, отправившихся на рыбалку верхом на лошадях
02.11.2022 в 11:23
Семь авиамаршрутов из Бурятии будут субсидировать в следующем году
02.11.2022 в 10:24
Доступная кастрация
02.11.2022 в 10:00
Изменение правил расчета за общедомовые нужды
02.11.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
Набитый омулем автомобиль задержала полиция в Улан-Удэ
Находившаяся за рулем женщина заявила, что «нашла рыбу около рыбзавода»
02.11.2022 в 12:41
В Бурятии исчезли двое мужчин, отправившихся на рыбалку верхом на лошадях
Через 12 дней после их отъезда домой вернулись только лошади
02.11.2022 в 11:23
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился в Курумканском районе
02.11.2022 в 09:24
В Бурятии пропавшая в лесу женщина найдена мертвой
Ее тело обнаружили в угольном разрезе
02.11.2022 в 08:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru