Происшествия 07.11.2022 в 10:41

На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода

Мужчина шел в темноте по дороге без светоотражающих элементов
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Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода
Смертельное ДТП произошло в воскресенье вечером на трассе в 21 км от Кяхты. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендэ Крета», ехавшая в сторону Улан-Удэ, на неосвещенном участке дороги сбила 50-летнего пешехода, шедшего во встречном направлении.

В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, пешеход находился в темное время суток вне населенного пункта без светоотражающих элементов на одежде.

Фото: ГИБДД Бурятии
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