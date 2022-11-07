На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода

Смертельное ДТП произошло в воскресенье вечером на трассе в 21 км от Кяхты. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендэ Крета», ехавшая в сторону Улан-Удэ, на неосвещенном участке дороги сбила 50-летнего пешехода, шедшего во встречном направлении.В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, пешеход находился в темное время суток вне населенного пункта без светоотражающих элементов на одежде.Фото: ГИБДД Бурятии