Происшествия 07.11.2022 в 14:13

В Бурятии День народного единства омрачился убийством

После 11 лет совместной жизни сельчанин зарезал сожительницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии День народного единства омрачился убийством
Днем 4 ноября в одном из домов в селе Чесан произошло убийство 46-летней женщины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 50-летнего сожителя потерпевшей. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 4 ноября с утра обвиняемый вместе с сожительницей у себя дома употребляли спиртное. Около полудня на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ее ходе мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею сожительницы. Затем он опомнился и попытался оказать помощь, но причиненные им ранения оказались опасными, и вскоре потерпевшая скончалась.

Прибывший сельский фельдшер смог лишь констатировать смерть женщины, после чего вызвал полицию. Обвиняемый до приезда следственно-оперативной группы скрыться не пытался и оставался на месте происшествия.

Как отметили в следственном ведомстве, мужчина прожил с сожительницей вместе более 11 лет, семья считалась относительно благополучной.

В настоящее время решается вопрос о заключении сельчанина под стражу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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с 2 по 8 ноября

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