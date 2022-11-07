В Бурятии День народного единства омрачился убийством

Днем 4 ноября в одном из домов в селе Чесан произошло убийство 46-летней женщины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 50-летнего сожителя потерпевшей. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 4 ноября с утра обвиняемый вместе с сожительницей у себя дома употребляли спиртное. Около полудня на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ее ходе мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею сожительницы. Затем он опомнился и попытался оказать помощь, но причиненные им ранения оказались опасными, и вскоре потерпевшая скончалась.Прибывший сельский фельдшер смог лишь констатировать смерть женщины, после чего вызвал полицию. Обвиняемый до приезда следственно-оперативной группы скрыться не пытался и оставался на месте происшествия.Как отметили в следственном ведомстве, мужчина прожил с сожительницей вместе более 11 лет, семья считалась относительно благополучной.В настоящее время решается вопрос о заключении сельчанина под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии