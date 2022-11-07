В Бурятии пьяная сельчанка покалечила 5-месячную дочь своей подруги

Утром 5 ноября в Детскую республиканскую клиническую больницу поступила 5-месячная девочка с травмами головы и тела. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, к нанесению увечий малышке оказалась причастна 24-летняя подруга ее матери. Девушку задержали, она уже дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних двух лет проживала в одном доме в селе Кома вместе с подругой. Обе воспитывали своих малолетних детей, нигде не работали, жили на детские пособия, злоупотребляли спиртным. В ночь на 5 ноября они у себя дома на кухне вновь употребляли алкоголь, после чего на фоне опьянения из-за взаимных оскорблений поссорились. Обвиняемая прошла в зал, где спали дети, взяла на руки дочь подруги, после чего вернулась на кухню и демонстративно с силой кинула грудного ребенка на пол. При падении девочка получила многочисленные повреждения, в том числе переломы костей черепа. Ребенка госпитализировали, в настоящее время она получает необходимую врачебную помощь.«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Девушке уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии