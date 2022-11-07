Происшествия 07.11.2022 в 21:26

В Бурятии пьяная сельчанка покалечила 5-месячную дочь своей подруги

Жуткое происшествие случилось в селе Кома
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяная сельчанка покалечила 5-месячную дочь своей подруги
Утром 5 ноября в Детскую республиканскую клиническую больницу поступила 5-месячная девочка с травмами головы и тела. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, к нанесению увечий малышке оказалась причастна 24-летняя подруга ее матери. Девушку задержали, она уже дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.

По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних двух лет проживала в одном доме в селе Кома вместе с подругой. Обе воспитывали своих малолетних детей, нигде не работали, жили на детские пособия, злоупотребляли спиртным. В ночь на 5 ноября они у себя дома на кухне вновь употребляли алкоголь, после чего на фоне опьянения из-за взаимных оскорблений поссорились. Обвиняемая прошла в зал, где спали дети, взяла на руки дочь подруги, после чего вернулась на кухню и демонстративно с силой кинула грудного ребенка на пол. При падении девочка получила многочисленные повреждения, в том числе переломы костей черепа. Ребенка госпитализировали, в настоящее время она получает необходимую врачебную помощь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Девушке уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
насилие

Все новости

Зампреда правительства Бурятии оценили в Донецке
08.11.2022 в 08:34
В Бурятии пьяная сельчанка покалечила 5-месячную дочь своей подруги
07.11.2022 в 21:26
Арадай Хуралай һунгамалай шанда хүртэхын мүрысөөн үнгэрбэ
07.11.2022 в 16:37
В Бурятии в ноябре зацвела ива
07.11.2022 в 15:45
В Улан-Удэ скончалась ветеран здравоохранения
07.11.2022 в 15:22
Владимир Павлов: «Тамир хүгжөөхэ үүсхэлнүүдые ходо дэмжэнэбди»
07.11.2022 в 14:56
В Бурятии День народного единства омрачился убийством
07.11.2022 в 14:13
В Улан-Удэ продолжается поиск водителей в МУП «Городские маршруты»
07.11.2022 в 13:27
В Улан-Удэ бродячих собак будут отлавливать с помощью специальных ловушек
07.11.2022 в 12:53
Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»
07.11.2022 в 12:42
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
В Бурятии День народного единства омрачился убийством
После 11 лет совместной жизни сельчанин зарезал сожительницу
07.11.2022 в 14:13
Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»
Позвонивший ему покупатель оказался мошенником
07.11.2022 в 12:42
В Улан-Удэ росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома
Возгорание в квартире произошло из-за шалости детей с огнем
07.11.2022 в 12:26
На праздничные выходные в Бурятии произошел всплеск ДТП
Зарегистрировано 9 аварий с пострадавшими
07.11.2022 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru