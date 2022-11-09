Жители Улан-Удэ снова остались без света

Сегодня в Улан-Удэ при производстве земляных работ экскаватор повредил воздушную линию электроснабжения. В результате без света остались жители улиц Чайковского, Хоринская, Краснодонская, Туполева, Мунгонова и Антонова. Как сообщили в компании «Россети Сибирь», в настоящее время энергетики восстанавливают электроснабжение.Напомним, вчера на ул. Буйко в Улан-Удэ при грейдировании дороги была повреждена кабельная линия. В результате на несколько часов без света оставались жители улиц Буйко, Норильская, Николая Петрова, Октябрьская, Ботаническая, Лимонова и Иванова. Хотя потребителей запитали в тот же вечер, восстановительные работы там продолжаются и сегодня.«Такие факты наносят значительный материальный ущерб электросетевому комплексу города. Энергетики вынуждены менять свои планы по подготовке к зиме и экстренно заниматься восстановлением электроснабжения», - отмечают энергетики.Фото: pixabay.com