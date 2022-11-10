В Бурятии лишенный прав водитель сбил ребенка

ДТП произошло около 5 часов вечера на ул. Ленина в селе Тамир Кяхтинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» сбил идущего в попутном направлении 13-летнего подростка. В результате наезда мальчик получил переломы обеих костей правой голени и был госпитализирован.Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Субару» в мае прошлого года был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.Фото: «Номер один»