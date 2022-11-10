Происшествия 10.11.2022 в 10:41

В Бурятии лишенный прав водитель сбил ребенка

Подростка с переломом ноги доставили в больницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии лишенный прав водитель сбил ребенка
ДТП произошло около 5 часов вечера на ул. Ленина в селе Тамир Кяхтинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» сбил идущего в попутном направлении 13-летнего подростка. В результате наезда мальчик получил переломы обеих костей правой голени и был госпитализирован.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Субару» в мае прошлого года был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: «Номер один»
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